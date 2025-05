München (dpa/lby) - Unter neuer Leitung zeigt das Münchner Dance Festival von Donnerstag an wie gewohnt zeitgenössische Spitzenproduktionen aus aller Welt - geht aber zugleich neue Wege. Die 19. Ausgabe der Tanzbiennale will frische Akzente an den Berührungspunkten von darstellender und bildender Kunst setzen. Mit der Erschließung neuer Spielstätten in der Landeshauptstadt will das Festival auch deutlich präsenter sein und lokale Subkulturen einbinden.