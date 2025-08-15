Internationale Fahndung Verdächtiger war mit Mädchen zu Fuß unterwegs

Noch am Abend des Geschehens habe das kleine Mädchen befragt werden können. Es war zuvor von einem Passanten aufgegriffen worden, nachdem der Verdächtige es alleine im Wald zurückgelassen haben soll. Spuren seien sichergestellt worden - welcher Art, wurde nicht mitgeteilt. Auch die später in der Wohnung des Mannes gefundene Kleidung, die er am Tattag getragen haben soll, wird derzeit untersucht. In der Wohnung hatte der Mann mit Familienangehörigen gewohnt. Ob es sich dabei um Frau oder Kinder oder andere Verwandte handelt, wurde nicht mitgeteilt.