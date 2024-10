Internationale Diplomatie Stoltenberg: Sicherheitskonferenz muss in München bleiben

München - Der designierte neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), Ex-Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, ist gegen eine Verlagerung der Konferenz in eine andere Stadt. Es gebe keinerlei Intention, die MSC aus München hinauszuverlagern, sagte er nach einem Treffen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Staatskanzlei. Ein Umzug der Sicherheitskonferenz, etwa nach Berlin, würde deren Charakter verändern. Der Erfolg der MSC sei aber eng verbunden mit der Tatsache und in der Tradition, dass sie in München und im Hotel Bayerischer Hof stattfinde.