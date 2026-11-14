Internationale Aufmerksamkeit Warum die "New York Times" auf eine Bodensee-Stadt blickt

Friedrichshafen - Die wirtschaftliche Situation einer Kleinstadt am Bodensee hat es bis in eine der bekanntesten Zeitungen der Welt geschafft: Die "New York Times" berichtet über Friedrichshafen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Krise der Automobilindustrie sowie die Folgen für den Wirtschaftsstandort am Bodensee. Besonders um den Stellenabbau und die schwierige Lage des Autozulieferers ZF geht es in dem Artikel, der diese Woche auf der Titelseite der internationalen Ausgabe landete. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.