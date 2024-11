Las Vegas - Max Verstappen hat vorzeitig den WM-Titel in der Formel 1 gewonnen. Der 27 Jahre alte Niederländer machte kurz vor Mitternacht Ortszeit vor der Glitzerkulisse beim Großen Preis von Las Vegas seinen vierten Triumph in Serie perfekt, mit dem er zu den sechs bislang erfolgreichsten Fahrern in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse aufsteigt. "Oh mein Gott, was für eine Saison. Danke, Jungs. Wir haben alles gegeben", rief der Champion nach der Zieldurchfahrt in den Boxenfunk.