Mit dem 2025 nicht ganz so goldenen Herbst zieht auch im Café Wintersport langsam Ruhe ein. „Aufgrund der geplanten Baumfällarbeiten rund um das Areal verabschiedet sich das beliebte Ausflugsziel am 20. Oktober in die Winterpause“, schreibt Peggy Lange, die Geschäftsführerin der Tourismus- und Dienstleistungs GmbH Brotterode-Trusetal. Gleichwohl gibt es Ende November, wie jedes Jahr, zum Adventsfest noch einmal ein kurzes Intermezzo.