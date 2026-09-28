Völkerverständigung im praktischen Sinne erlebten die mehr als einhundert Besucher des Bürgerhauses Sünna am vergangenen Wochenende. Der Unterbreizbacher Verein KulturZeit hatte unter dem Motto „Herzenswege – Menschen begegnen Menschen“ zu einem gemeinsamen Nachmittag und Abend von Bewohnern der Kaliregion mit Menschen mit Migrationshintergrund eingeladen. Und es kamen nicht nur die Einheimischen, sondern auch Männer, Frauen und Kindern aus dem Iran, aus dem Senegal, aus Afghanistan, Turkmenistan und Georgien.