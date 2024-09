Im Computerkabinett drängen sich die Menschen zusammen, umgeben von zwei langen Tischen mit einem internationalen Buffet. Das Essen aus verschiedenen Heimatländern der Projektteilnehmer in der Werkstatt Bildung und Medien GmbH (wbm) wurde bereits ausgiebig getestet. Nun machen die Besucher Platz für Iryna Prykhodschenko. Sie möchte für die Besucher singen, auf Ukrainisch. Aus einer tragbaren Musikbox ertönen die ersten melodischen Klänge, dann setzt sie zum Singen an. Nach den ersten, noch unsicheren Takten gewinnt ihre Stimme schnell an Kraft. Ihre Worte füllen den Raum, einige Frauen an der Seite steigen leise in den Gesang mit ein. Ein Augenblick der Freude, in dem ein Hauch Melancholie mitklingt. Auf Deutsch heißt das Volkslied „Der Kirschgarten“, erzählen die Frauen später.