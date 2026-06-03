Salsa tanzen, Spezialitäten aus aller Welt probieren und über die Zukunft deutscher Hochschulen diskutieren: Vom 4. bis 13. Juni bringt die interkulturelle Woche Menschen aus verschiedenen Ländern auf dem Campus der TU Ilmenau und in der Stadt zusammen. Veranstalter ist der studentische Verein Initiative Solidarische Welt Ilmenau (ISWI). Unter dem Motto „Internationalisierung – Na klar!“ richtet sich das Programm sowohl an Studierende als auch an die Öffentlichkeit.