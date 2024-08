Interimscoach in Dänemark: FCA-Co-Trainer Knudsen übernimmt dänisches Nationalteam

Kopenhagen/Augsburg - Augsburgs Co-Trainer Lars Knudsen wird vorübergehend den Job des Fußball-Nationaltrainers in Dänemark übernehmen. Wie der dänische Fußballverband DBU mitteilte, ist der neue Nationalcoach Morten Wieghorst von leichten Stresssymptomen betroffen und fällt daher bei den kommenden beiden Länderspielen in der Nations League aus. Der 47 Jahre alte Knudsen übernimmt demnach den Posten während der beiden Parteien Anfang September kommissarisch, an seiner Seite wird der frühere Liverpool-Profi Daniel Agger sitzen.