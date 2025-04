Nadine Heusing ist in Bad Liebenstein zwar keine Kur- und Tourismusmanagerin mehr. Der Kurstadt bleibt sie dennoch verbunden – als Einwohnerin und als Kneipp-Enthusiastin. Schon länger liegt ihr die Lehre von Sebastian Kneipp am Herzen. Auf ihr Bestreben hin hat sich die Stadt erstmals nicht nur um die Wiederprädikatisierung als Heilbad, sondern auch um den Titel Kneipp-Kurort beworben. In den nächsten Monaten ist dazu eine Jury-Begehung geplant.