Nach dem erfolgreichen Schreib-Workshop in Zusammenarbeit mit dem Biografie-Bus Friedolin von Andrea Kästle, der im August in der Stadt- und Kreisbibliothek „Anna Seghers“ Station machte, soll es in Meiningen zukünftig ein Schreibzirkel geben. Aus der Taufe heben wollen diesen die beiden Teilnehmerinnen Julia Fischer und Ghislaine Carle aus Meiningen und zwar am Dienstag, 15. Oktober.