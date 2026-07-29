Das Moped verschafft der Jugend Freiheit, gleichzeitig ist die Marke Simson ungebrochen für alle Generationen in Suhl bis heute identitätsstiftend. Dieser Verbindung von Freiheit und Identität spürt aktuell ein Berliner Theater-Kollektiv mit dem Namen Panzerkreuzer Rotkäppchen nach. Sie planen ein besonderes Stück in Suhl, mit dem Titel „Nicht nur die Schwalbe ist weiblich“. „Wir suchen dafür nach weiblichen Perspektiven auf die Simson“, erklärt die künstlerische Leiterin, Susann Neuenfeldt das Projekt. Ziel sei, die Geschichten der Suhlerinnen und Suhler aufzunehmen und zusammen mit der jungen Generation weiterzuerzählen. Das Theaterkollektiv ist dabei einer Einladung des Community Art Center Suhl (CAC) gefolgt. Der Verein habe bereits seit 2024 ein Projekt zum Thema Simson geplant, wie der Leiter des CAC, Raffael Brix, erklärt. „Die Simson ist identitätsstiftend. Uns geht es darum, lokale Geschichten aufzuarbeiten und wir denken, diese ist noch nicht auserzählt“, sagt er.