Interaktive Vernissage: Was die Ilmenauer zur Ausstellung „Wendeschleife“ erwartet

An diesem Samstag, 26. April, wird die Ausstellung „Wendeschleife“ im Ilmenauer Begegnungszentrum am Wetzlarer Platz 1 mit einer Vernissage eröffnet. Einlass ist ab 16.30 Uhr, Beginn 17 Uhr. Geplant ist eine Fotoausstellung mit Erzählsalon. Es werden Bilder und Geschichten verschiedener Menschen vorgestellt, zwei Protagonistinnen erzählen ihre Geschichte zur Inspiration vor Ort. Gäste – die wollen – können auch ein eigenes Foto mitbringen und ihre Geschichte frei heraus erzählen. Besucher können sich zur Ausstellungseröffnung am Erzählsalon beteiligen. Dieser wird moderiert von Geralf Pochop, Buchautor von „Untergrund war Strategie“ und „Zwischen Aufbruch und Randale – Der wilde Osten in den Wirren der Nachwendezeit“.