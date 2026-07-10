Kindergärten gibt es so einige in Ilmenau und den Ortsteilen. Manche in Trägerschaft der Stadt, andere werden von Freien betrieben. Alle Einrichtungen setzen verschiedene Schwerpunkte – doch eins der ausgefallensten Konzepte dürfte das Integrations-Kinderzentrum am Eichicht aufweisen. Hier werden Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen betreut – doch unter dem großen Einrichtungsdach steckt noch viel mehr, als eine bloße Kindertagesstätte.