Auch in diesem Jahr hat der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow den Internationalen Tag des Ehrenamtes zum Anlass genommen, um verdiente Thüringer mit dem Ehrenbrief des Freistaats Thüringen auszuzeichnen. Die Ehrenbriefe wurden im Beisein der Stiftungsratsvorsitzenden der Thüringer Ehrenamtsstiftung, der geschäftsführenden Ministerin Heike Werner, an zwölf Bürger verliehen, die sich seit vielen Jahren freiwillig in den unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft engagieren - darunter an Karin Hornschuch aus Suhl.. (Foto: )