Für die Teilnehmer des Integrationskurses der Volkshochschule wurde es in den letzten Wochen ernst. Die Abschlussprüfungen standen vor der Tür und damit ein weiterer Schritt hin zu einem selbstbestimmten und erfolgreichen Leben in Deutschland. Shahed Alfadel und Mina Absfathzadeh hofften, die Prüfungen zu bestehen. In einem Gespräch erzählten sie von ihrer Zeit vor der Flucht und was sie sich nun für ihre Zukunft erhoffen.