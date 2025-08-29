Zehn Jahre ist es her, dass Angela Merkel den Satz sagte, der wie kaum ein anderer ein politisches Jahrzehnt geprägt hat: „Wir schaffen das.“ Er wurde Hoffnungsträger und Reizwort zugleich, Symbol für eine humanitäre Geste und Auslöser erbitterter Debatten. Was damals mit offenen Grenzen begann, prägt bis heute das Leben vieler Menschen – Geflüchteter ebenso wie derjenigen, die mit Integration, Hilfsangeboten und Konflikten konfrontiert sind. Im Ilm-Kreis sind es Carsten Schnieke und Anja Schönberger, die seit Jahren an vorderster Front mit diesen Fragen arbeiten. Sie leiten den Verein Do in Plaue, der Jugendliche, Straffällige, Menschen in schwierigen Lebenslagen und auch Asylsuchende begleitet. Beide blicken auf zehn Jahre zurück, die nicht nur politisch, sondern auch persönlich Spuren hinterlassen hat.