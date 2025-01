Integration durch Sport: Jahn Rosatal künftig auch in Schmalkalden

Auch in der fußballlosen Zeit sind die Jungs des Kreisklasse-Clubs SV Jahn Rosatal munter und sportlich unterwegs und gehen ihren Weg unbeirrt weiter. Unter dem Motto „Integration durch Sport“ wird für die jungen Fußballer unterschiedlicher Herkunft immer wieder für Abwechslung beim Training gesorgt. Ob mit der Unterstützung von JOY Fitness an den Trainingsgeräten in Schmalkalden oder einfach mal ins kühle Nass. Hierzu ging es zuletzt in Kooperation mit dem Inselbergbad ins Schwimmbecken, wo Trainer Uwe Kraft (rechts im Bild) auf vielseitige Art und obendrein mit viel Spaß seinen Spielern die körperlich anspruchsvollen Trainingsmethoden vermitteln und den Zusammenhalt fördern kann.