Überholen ist nicht: Von diesem Mittwoch an ist auf der A 71 in Richtung Schweinfurt gleich an mehreren Stellen die Überholspur gesperrt. Laut Autobahn GmbH betrifft das die Abschnitte zwischen den Anschlusstellen Ilmenau-West und Gräfenroda sowie zwischen Meiningen-Nord und Meiningen-Süd. In beiden Fällen würden hier Instandsetzungsarbeiten durchgeführt.