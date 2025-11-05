Die Auszeichnung der Meininger Theater-Freunde e.V. für die Inszenierung des Jahres der Spielzeit 2025/26 geht an den Regisseur und Bühnenbildner Andreas Kriegenburg und die Kostümbildnerin Andrea Schraad für ihren Brecht-Abend „Herr Puntila und sein Knecht Matti“, der Am 17. Januar dieses Jahres Premiere feierte. Die Mitglieder des Fördervereins votierten damit für eine Inszenierung, die schon von den Kritikern in höchsten Tönen gelobt wurde. Joanna Izdebski, die Vorsitzende des Fördervereins, Intendant Jens Neundorff von Enzberg und Schauspieldirektor Frank Behnke würdigten diesen besonderen Schauspielabend im Rahmen des 3. Foyerkonzerts, das dem 35-jährigen Bestehen des Fördervereins gewidmet war.