Das Deutsche Spielzeugmuseum, das weit über die Grenzen des Landes Thüringen hinaus wirke, verdiene auch eine stärkere Förderung durch den Freistaat, hatte Landrat Robert Sesselmann (AfD) während des Festaktes zum 125-jährigen Bestehen des Hauses bemerkt. Ähnlich der Sternwarte, die als national bedeutsames Kulturdenkmal über Land und Bund gefördert werde, wäre für das Spielzeugmuseum eine institutionelle Förderung über das Land wünschenswert.