Seit längerer Zeit schon steht die dringend notwendige Instandsetzung des gemeindeeigenen Teils der Stützwand am Burgweg in Bibra auf der Agenda der Kommune. Doch gab es über einen längeren Zeitraum keine Fördermittel – die braucht es aber unbedingt, um das kostenintensive Projekt adäquat umsetzen zu können. Schon zur Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause aber gab es gute Nachrichten: Der Antrag auf Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur, den die Gemeinde im November 2024 beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) gestellt hatte, wurde im April positiv beschieden mit der Nachricht, dass die Maßnahme ins Hauptprogramm aufgenommen sei. Mit Mitteilung Ende Juli wurde präzisiert, dass Fördergelder in Höhe von 295 700 Euro zur Verfügung ständen.