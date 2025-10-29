 
  6. Historische Bergbahn fällt fast zwei Wochen lang aus

Instandhaltungsarbeiten Historische Bergbahn fällt fast zwei Wochen lang aus

Die Standseilbahn ist ein beliebtes Ausflugsziel im Thüringer Wald. Das ist der Grund für den Ausfall.

Instandhaltungsarbeiten: Historische Bergbahn fällt fast zwei Wochen lang aus
Die Thüringer Bergbahn wird gründlich überprüft. (Archivbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Schwarzatal (dpa/th) - Ausflügler im Thüringer Wald müssen sich bei der historischen Thüringer Bergbahn ab kommender Woche auf Einschränkungen einstellen. Vom 3. bis 15. November sei die denkmalgeschützte Standseilbahn außer Betrieb, teilte die Deutsche Bahn mit. Grund seien turnusmäßige Instandhaltungsarbeiten. Die Bahn verbindet die Talstation Obstfelderschmiede und die Bergstation Lichtenhain im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. 

Am Montag beginnen auch entlang der Schwarzatalbahn Vegetations- und Bauarbeiten. Bis zum 17. November kommt es dort abschnittsweise zu Streckensperrungen. Einzelne Züge fallen aus und werden durch Busse ersetzt.