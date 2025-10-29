Instandhaltungsarbeiten: Historische Bergbahn fällt fast zwei Wochen lang aus

Schwarzatal (dpa/th) - Ausflügler im Thüringer Wald müssen sich bei der historischen Thüringer Bergbahn ab kommender Woche auf Einschränkungen einstellen. Vom 3. bis 15. November sei die denkmalgeschützte Standseilbahn außer Betrieb, teilte die Deutsche Bahn mit. Grund seien turnusmäßige Instandhaltungsarbeiten. Die Bahn verbindet die Talstation Obstfelderschmiede und die Bergstation Lichtenhain im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.