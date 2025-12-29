Instagram Wie Bau-Influencerin Cindy Speich mit Hass Geld verdient

Schmalkalden - Der Tag, der alles veränderte, kam im Frühsommer. Bis dato war der Instagram-Account "haus_plan_b" von Cindy Speich einer unter vielen: Junge Familie kauft Haus, saniert es und teilt den Fortschritt im Netz. Dann sei wieder "irgend so ein Lukas" in den Kommentaren aufgekreuzt und habe infrage gestellt, dass sie ihren Sichtschutz wirklich selbst gebaut habe, erzählt die 30-Jährige. Bis dahin habe sie so etwas meist ignoriert. Doch das habe sie so verletzt, dass sie sich gedacht habe: "So, jetzt reicht's."