Instagram Wie Bau-Influencerin Cindy Speich mit Hass Geld verdient

Eine Quelle für einen Instagram-Account, der inzwischen nicht nur ihre vierköpfige Familie ernährt - auch der Mann ist ins Geschäft eingestiegen und hat seinen Job aufgegeben. Sondern aus Cindy Speich auch eine öffentliche Person gemacht hat. Das bemerkt sie nicht nur, wenn ältere Frauen in ihrer Einfahrt stehen und ihr ein: "Weiter so, sie inspirieren die jungen Mädchen" auf den Weg geben. Sondern auch im Baumarkt, wenn sie zufällig auf ihre Hater trifft und sich verbal mit ihnen anlegt. Eines ihrer nächsten Projekte? Hohe Mauern vor dem Haus. "Einfach für ein bisschen mehr Privatsphäre."