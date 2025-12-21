Instagram-Post: Schröder schultert Weihnachtsbaum

Hannover - Einen Tannenbaum auf der Schulter, freundlicher Blick in die Kamera: Ein Foto von Altkanzler Gerhard Schröder (81) beim Tannenbaum-Kauf hat seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim (55) bei Instagram veröffentlicht. "Unsere Tradition pur: Auch dieses Jahr - erfolgreiche Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum!", schrieb sie dazu im sozialen Netzwerk Instagram. Dazu schrieb sie auf Koreanisch das Wort "Weihnachtsbaum". Zuvor hatte "Bild" darüber berichtet.