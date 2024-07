Instagram-Kampagne: Söder geht mit 20 Followern in München Döner essen

Meilerfest Bermbach Drei Feste auf einen Streich

Der 34. Bermbacher Meiler ist errichtet. Elf Aktive vom Meilerverein gaben am Samstag ihr Bestes. Das Meilerfest wird in Verbindung mit dem Ortsjubiläum und dem 70. Geburtstag des Tischtennisvereins am 10. und 11. August gefeiert.