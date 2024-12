Erfurt (dpa/th) - In Thüringen geraten mehr Firmen in finanzielle Schieflage. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen hat sich in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Insgesamt meldeten 201 Unternehmen aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung im Freistaat Insolvenz an. Von den Firmenpleiten waren 1.579 Arbeitnehmer betroffen.