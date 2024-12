Insolvenzen: Thüringen mit den bundesweit wenigsten Firmenpleiten

Frankfurt/Main/Erfurt (dpa/th) - Die Wirtschaftskrise hat auch mehr Thüringer Unternehmen in Schieflage gebracht. Allerdings bleibt nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Creditreform die Quote der Firmenpleiten im Freistaat bundesweit weiterhin am niedrigsten. Im laufenden Jahr werden 44 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen in Thüringen erwartet. Im Jahr zuvor seien es noch 39 gewesen. Die im Ländervergleich höchsten Insolvenzquoten weisen demnach in diesem Jahr die Stadtstaaten Berlin (123), Bremen (113) und Hamburg (99) aus.