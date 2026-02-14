Jetzt ist es also offiziell: die ThüSa (Thüringische-Sächsische Gesellschaft für Kommunales Wohnen) hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte Rechtsanwalt Andreas Kleinschmidt, der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmt wurde, gegenüber Freies Wort. Zugleich erklärt er, das die ThüSa zur Vivet-Immobiliengruppe gehört, die rund 7000 Wohneinheiten besitzt. Dazu zählen auch Suhler Wohnblocks in Suhl-Nord und am Himmelreich.