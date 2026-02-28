Die Stadtkantine war eine Institution und ein Stück Stadtgeschichte von Suhl. Vor allem bei älteren Menschen war der im ehemaligen Thälmann-Klubhaus in der Bahnhofstraße ansässige, zentral gelegene Speisesaal mit angeschlossener Großküche eine beliebte mittagtägliche Anlaufstelle. Nicht nur, um dort im weitgehend erhaltenen DDR-Charme des einstigen Thälmann-Werks relativ preiswert zu essen, sondern auch um sich mit Bekannten zu treffen, zu plaudern und dem Alleinsein in den eigenen vier Wänden für eine Stunde zu entfliehen. Im Laufe der vielen Jahre bildeten sich ganze Seniorengruppen, die sich hier regelmäßig trafen und mitunter weit über das reine Mittagessen hinaus für eine Plauderrunde sitzen blieben.