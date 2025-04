Erst am 19. März in diesem Jahr war die vorläufige Insolvenzverwaltung der Deko Messezentrum AG mit Sitz im Industriegebiet Thüringer Tor (ITT) bei Queienfeld im Grabfeld auf dem Internetportal Insolvenzbekanntmachungen.de öffentlich gemacht worden (wir berichteten). Nun, kaum eineinhalb Monate später, sind die riesigen Hallen bereits nahezu vollständig leer geräumt und verwaist – mögliche Nachnutzer können ab sofort beim Eigentümer der Gebäude anfragen, ob sie das Areal erneut mit Leben füllen können. Zumindest am Standort im ITT ist die Deko Messezentrum AG damit erst einmal Geschichte.