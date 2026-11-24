Wüst: "Ein Verlust"

Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), sagt über das Ende von Hellweg und Baywa: "Wenn eine oder wie hier gleich zwei Handelsketten mit langjähriger Tradition aus dem Markt verschwinden, ist dies natürlich ein Verlust." Da nicht alle Standorte weitergeführt werden könnten, dünne das Netz der Baumärkte regional aus.

Branchenexperte Klaus Peter Teipel schätzt die Folgen für die Branche als gering ein. Die Standortübernahmen dürften einen Großteil des bisherigen Umsatzes kompensieren. Im Umfeld nicht übernommener Standorte böten sich verbleibenden Anbietern Chancen auf Zuwächse, die im schwierigen Marktumfeld jedoch auch ausbleiben könnten. Die Insolvenzen von Hellweg, Baywa und der Fachmarktkette Hammer sowie angekündigte Standortschließungen, etwa beim Discounter Tedox, deuten für Teipel auf eine größere Marktbereinigung in der Branche hin.

In dieser Woche wurde bekannt, dass sich die großen Baumarktketten Obi und Toom zusammenschließen wollen. Die Marke Toom soll künftig wegfallen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Zahl der großen Baumärkte deutlich gesunken

Die großen Baumärkte kämpften mit veränderten Konsumgewohnheiten. 2025 verzeichnete die Branche das dritte Umsatzminus in Folge. Viele Verbraucher weichen bei Produkten für Haus und Garten zunehmend auf günstige Alternativen aus. Sie kaufen bei Ketten wie Action und Jysk, auf dem Online-Marktplatz Temu oder bei Aldi und Lidl. Bei den Lebensmitteldiscountern können Kunden beim Wocheneinkauf Werkzeug, Blumenkübel, Gartenstühle oder Solarleuchten gleich mitnehmen und sich den Weg zum Baumarkt sparen.

Laut BHB gab es in Deutschland zu Jahresbeginn 2.004 Baumärkte mit mehr als 1.000 Quadratmetern. Die Zahl der Standorte ist seit längerem rückläufig. Anfang 2016 waren es noch gut 2.130, 2001 sogar mehr als 2.600.