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  6. Yoga unterm Sternenhimmel

Inselsberg Yoga unterm Sternenhimmel

Zur 11. Sternschnuppennacht lädt Bad Tabarz und das Tabbs am 12. August auf den Inselsberg ein.

Inselsberg: Yoga unterm Sternenhimmel
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Der Erlebnisturm. Hier soll eine neue Verpflegungsstätte am Eventabend in der Nähe des Spielplatzes öffnen. Foto: privat/Marlies Schirmer

Das Aktivitätsmaximum des Sternschnuppenschwarms der Perseiden 2026 wird voraussichtlich in der Nacht des 12. August erreicht. Diese Nacht wird auch als Sternschnuppennacht bezeichnet. Deshalb veranstaltet die Stadt Bad Tabarz am Mittwoch, 12. August, die Sternschnuppennacht auf dem Plateau des Inselsberges. Sie findet schon zum 11. mal statt. Gestartet wird um um 18.30 Uhr. DJ Maik Nowotny wird musikalisch die Sterne vom Himmel holen. Für das leibliche Wohl sorgt eine neue Verpflegungsstätte auf dem Rutschen-Plateau. „Lasst Euch überraschen“, wirbt Kulturamtsleiter Marcel Wedow.

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Das Sport- und Gesundheitsbad Tabbs bietet den Yoga-Sternschnuppen-Kurs „Sternenmomente“ an. Weil man Ruhe, Gelassenheit und Entspannung nirgends besser finden und runterkommen kann als unmittelbar unterm Sternenhimmel. Das Team kündigt am Großen Inselsberg zur Sternschnuppennacht „ein paar wohltuende Yoga-Übungen direkt unter freiem Himmel“ an.‍️ Für Mitglieder des Sportstudios Tabbsfit+aktiv ist das Angebot kostenlos, sie müssen sich nur voranmelden. Für alle anderen Interessierten kostet die Teilnahme fünf Euro. Die Gebühr kann an dem Abend direkt beim Erlebnisturm bezahlt werden.

Wichtiger Hinweis: bitte eine eigene Yoga-Matte, etwas zu trinken und gemütliche Kleidung für draußen mitbringen. Bei schlechten Wetterbedingungen wird das Event leider abgesagt.