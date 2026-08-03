Inselsberg: Yoga unterm Sternenhimmel

Das Aktivitätsmaximum des Sternschnuppenschwarms der Perseiden 2026 wird voraussichtlich in der Nacht des 12. August erreicht. Diese Nacht wird auch als Sternschnuppennacht bezeichnet. Deshalb veranstaltet die Stadt Bad Tabarz am Mittwoch, 12. August, die Sternschnuppennacht auf dem Plateau des Inselsberges. Sie findet schon zum 11. mal statt. Gestartet wird um um 18.30 Uhr. DJ Maik Nowotny wird musikalisch die Sterne vom Himmel holen. Für das leibliche Wohl sorgt eine neue Verpflegungsstätte auf dem Rutschen-Plateau. „Lasst Euch überraschen“, wirbt Kulturamtsleiter Marcel Wedow.