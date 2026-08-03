Inselsberg: Yoga unterm Sternenhimmel

Das Sport- und Gesundheitsbad Tabbs bietet den Yoga-Sternschnuppen-Kurs „Sternenmomente“ an. Weil man Ruhe, Gelassenheit und Entspannung nirgends besser finden und runterkommen kann als unmittelbar unterm Sternenhimmel. Das Team kündigt am Großen Inselsberg zur Sternschnuppennacht „ein paar wohltuende Yoga-Übungen direkt unter freiem Himmel“ an.‍️ Für Mitglieder des Sportstudios Tabbsfit+aktiv ist das Angebot kostenlos, sie müssen sich nur voranmelden. Für alle anderen Interessierten kostet die Teilnahme fünf Euro. Die Gebühr kann an dem Abend direkt beim Erlebnisturm bezahlt werden.