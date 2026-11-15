Inselgruppe im Atlantik: Rund 1.500 Migranten erreichen Kanaren an einem einzigen Tag

Madrid - Mehr 1.500 Migranten sind an einem einzigen Tag auf den Kanarischen Inseln angekommen. Es war die höchste Zahl innerhalb eines Tages seit Beginn der Erfassungen, wie der staatliche spanische TV-Sender RTVE unter Berufung auf den Seenotrettungsdienst berichtete. Der Großteil der Menschen erreichte demnach die kleine Insel El Hierro. Dort kamen allein am Samstag 13 Boote mit Migranten an. Am Sonntag erreichten mindestens vier weitere Boote die Insel; die Zahl ihrer Insassen war zunächst noch unklar.