Nicht nur, um sich den sprichwörtlichen Zahn ziehen zu lassen, kann man die Praxisräume von Manja Krampe besuchen. Schon längst ein Geheimtipp unter Kunstverständigen ist diese Inselgalerie, die sich in ihren Räumen im Ärztehaus III in der Dr.-Romberg-Straße befindet. Bereits mehrfach hat die Zahnärztin Kontakt zu Künstlern gesucht, und ihnen die Möglichkeit angeboten, hier auszustellen. Auf diese Weise kommen Werke der bildenden Kunst in eine Arztpraxis, erreichen damit Menschen, die sonst vielleicht nie in eine Kunstgalerie gehen würden. Die Besucher kommen aus einem anderen Grund – und werden auf einmal mit Kunst konfrontiert. Eine solch unverhoffte Begegnung kann im günstigsten Fall Interesse wecken, sich intensiver mit Kunst auseinanderzusetzen.