Inselbergschanze: Schanzenabriss: Neuer Versuch Ende der Woche

Auch eine große Party zum Abriss, wie sie noch beim ersten Versuch organisiert worden war, werde es dieses Mal nicht in dieser Form geben, erklärte der Wintersportverein Brotterode (WSV) in einer Mitteilung. Schaulustige könnten sich dennoch in sicherer Entfernung in der Werner-Lesser-Skiarena versammeln, um den Einsturz zu beobachten, so Anne Mittelsdorf. Auch ein Livestream sei erneut geplant, so der WSV.