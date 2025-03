Insekten: Teils hohe Völkerverluste bei Honigbienen

Kein Ersatz für verlorene Bienenvölker möglich

Die Verluste seien in diesem Jahr nicht mehr auszugleichen, so Liesch. Es gehe um ein bundesweites Problem, man könne also nicht einfach aus einer anderen Ecke Deutschlands andere Bienenvölker holen, denn auch dort gebe es die Verluste. Der Ausfall von Völkern werde sich Liesch zufolge nicht nur bei einer geringeren heimischen Honigernte zeigen. Das Fehlen der Bienen werde sich auch bei der Bestäubung etwa von Obstbäumen bemerkbar machen, so die Prognose.