Insekten Stechmücken-Saison im Anflug

Müncheberg/Jena/Erfurt/Berlin (dpa/th) - Experten rechnen in den kommenden Wochen mit einem deutlich steigenden Stechmücken-Aufkommen im Freistaat. "In vielen Regionen in Thüringen hat die lange Trockenperiode der vergangenen Monate den Stechmücken das Leben schwer gemacht. Das ändert sich jetzt gerade", erklärt die Stechmücken-Expertin Doreen Werner vom Mückenatlas. "Wenn es mit den Niederschlägen so weitergeht, werden wir in den kommenden Wochen eine deutliche Steigerung erleben - der Sommer ist für Stechmücken noch nicht abgehakt."