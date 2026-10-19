Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Auch im Oktober sind Stechmücken in Hessens Städten unterwegs. Regen und milde Temperaturen begünstigen die Aktivität der Tiere, besonders die der Asiatischen Tigermücke. Während heimische Mückenarten im trockenen Sommer deutlich seltener vorkamen, war die robuste Asiatische Stechmücke in diesem Jahr besonders stark verbreitet, wie die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mitteilte.
Insekten Stechmücken im Oktober: Wann hat das Jucken ein Ende?
dpa 19.10.2026 - 04:00 Uhr