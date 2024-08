Insekten: Kuchen und Eis: Ärger mit Wespen in der Gastronomie

Neben den Insekten, die Wespen als Proteine zur Aufzucht ihrer Brut brauchen, interessieren sie sich für die Zuckersäfte von Blüten, Pflanzen und reifen Früchten. Die Kohlenhydrate liefert den Wespen Energie zum Fliegen.

In diesen Tagen häuften sich beim Nabu auch Anfragen zum Umgang mit Wespennestern am Haus, in Schuppen und Gärten. "Wer jetzt ein Wespennest entdeckt, lebt schon eine ganze Weile mit den gelbbraunen Brummern zusammen und die Wespenvölker sterben im Herbst ohnehin ab", so Hanke. Es sei wichtig, den Nestbereich nicht zu erschüttern und sich nur langsam in der Nähe des Nestes zu bewegen, um die Insekten nicht zu reizen. Um Probleme zu vermeiden, empfehle er, einen Sicherheitsabstand von zwei bis drei Metern zum Nest einzuhalten. Sei eine Umsiedlung oder Beseitigung eines Wespennestes nötig, sollte das nur von Fachleuten durchgeführt werden.

Wespen sind laut Bundesnaturschutzgesetz - wie alle wildlebenden Tiere - geschützt. Es ist verboten, sie mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten.