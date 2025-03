Insekten: Frühlingsboten schwirren – erste Bienen und Falter unterwegs

Die pelzigen Brummer kommen laut Nabu auch mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt zurecht. Der Pelz schütze sie vor Kälte, zudem könnten sie sich über ihre vibrierenden Brustmuskeln warmschütteln. Auch Zitronenfalter sind laut Nabu nicht so empfindlich, sie verbringen den Winter nahezu ungeschützt in Baumspalten, an Blättern oder Grasbüscheln. Andere Schmetterlingsarten wie Tagpfauenauge oder Kleiner Fuchs ziehen sich im Winter in Höhlen oder Dachstühlen zurück.