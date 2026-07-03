Insekten Feuchte Sommer fördern Mücken - Fiese Plagegeister im Garten

Das West-Nil-Virus zirkuliert hauptsächlich zwischen Vögeln und Mücken. Aber auch Menschen und Pferde können durch den Stich einer Mücke, die das Virus in sich trägt, infiziert werden und auch erkranken.

Wie lässt sich das Mückenaufkommen verringern?

Die Bevölkerung kann laut Werner einfache Schutzmaßnahmen umsetzen, um das Mückenaufkommen zu verringern: Regentonnen sollten mit einer Gaze - einem engmaschigen Netz - abgedeckt werden, damit die Mücken dort keine Eier legen können. Es wird empfohlen, das Wasser von Vogeltränken alle drei Tage auszutauschen. Leere Blumenvasen auf Friedhöfen sollten umgekehrt abgestellt werden, damit sich kein Regenwasser sammeln kann.

Werner leitet seit 2012 den sogenannten Mückenatlas und untersucht Mückenfunde aus ganz Deutschland. Bürgerinnen und Bürger, die eine Mücke finden, können sie fangen, einfrieren und per Post an Werner und ihr Team schicken.