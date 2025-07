Insekten: Experten: Asiatische Hornisse könnte jederzeit auftreten

Jena (dpa/th) - Die Asiatische Hornisse kann nach Ansicht von Experten jederzeit auch in Thüringen auftreten. Bisher seien zwar noch keine Vorkommen im Freistaat bekannt, die voranschreitende Ausbreitung in Deutschland mache das aber wahrscheinlich, sagte ein Sprecher des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Unter anderem in den Nachbarbundesländern Hessen und Bayern wurden bereits Tiere nachgewiesen.