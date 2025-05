Um die Ausbreitung zu überwachen, setzen Fürth und München auf ein eigenes Monitoring. In Fürth konzentriert sich dieses auf das Verbreitungsgebiet im Süden der Stadt, in München sind die Fallen an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet verteilt. Ziel sei es, eine weitere Ausbreitung möglichst zu verlangsamen, heißt es vom Gesundheitsreferat in München. Ein Kernpunkt sei dabei die Aufklärung der Bevölkerung, damit diese mögliche Brutstätten in Gärten oder auf Balkonen beseitige.