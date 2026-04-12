Die Show „Insectophobie – die größte mobile Riesen-Spinnen- und Insekten-Ausstellung Deutschlands“ machte am Sonntag Station im Sonneberger Gesellschaftshaus. Familie Walter traute sich, eine Monsterspinne auch einmal über die eigenen Hände krabbeln zu lassen. Ins Leben gerufen wurde die mobile Ausstellung 2011 von Giovanno Neigert, der damit jeden Sonntag in einer anderen Stadt in Deutschland und Österreich Halt macht, um über die Gliederfüßer aufzuklären, sprich die Vorurteile gegen das große Krabbeln abzubauen. Bis zu 500 verschiedene Spinnen und Artverwandte waren im großen Saal zu bestaunen, darunter auch solche Monster wie Vogelspinnen und andere „Riesen“. Wer also schon immer etwas über den Lebenszyklus eines Monarchfalters oder die Verteidigungstaktiken einer Spinne lernen wollte, der fand bei der Insectophobie hilfreiche Infos und mitunter auch den Abbau persönlicher Vorurteile gegenüber den Krabbeltieren. Den Besuchern machte der Besuch bei Spinne, Gottesanbeterin und ihren Verwandten sichtlich Spaß. „Gerne wieder“, war ein häufig gehörter Satz in der großen Show.