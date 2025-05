Eine Katze wurde am vergangenen Sonntag, 4. Mai, als Fundtier im Ilmenauer Tierheim aufgenommen. Zuvor war sie wohl schon mehrere Tage in der Oehrenstöcker Landstraße und am Trieselsrand aufgefallen und begehrte um Einlass bei den Bewohnern, erklärt das Tierheim bezüglich des Katzenfindlings. Wo wird dieses Samtpfötchen vermisst? Das Tierheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de