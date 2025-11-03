Zwischen Manebach und Ilmenau ist am Montagmorgen eine Frau mit ihrem Wagen im Graben gelandet. In einer Rechtskurve sei sie, aus Manebach kommend, ins Schleudern geraten und in den Graben gerutscht. Das Fahrzeug habe sich einmal seitlich überschlagen, heißt es von der Feuerwehr. Als die Kameraden am Einsatzort eintrafen, sei die Fahrerin schon eigenständig aus dem Auto gestiegen gewesen. Sie wurde von Rettungskräften untersucht. Die ehemalige B4 war ab gegen 7.15 Uhr etwa eine knappe Stunde lang gesperrt; neben Rettungsdienst, Notarzt und Polizei war die Feuerwehr Ilmenau mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.