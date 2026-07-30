Memmingen (dpa/lby) - Zwei Arbeiter haben bei Reinigungsarbeiten in einer Tiefgarage in Schwaben eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Die beiden waren mit einem benzinbetriebenen Hochdruckreiniger in der Garage, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich sollen beide über Übelkeit und Schwindel geklagt haben. Die Arbeiter im Alter von 26 und 48 Jahren kamen in ein Krankenhaus. In der Tiefgarage in Memmingen stellte die Feuerwehr einen erhöhten Kohlenmonoxidwert fest und belüfteten die Garage.