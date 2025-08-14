„Zwischen 60 und 80 Prozent der Menschen mit Demenz leiden unter Schmerzen. Häufig bleiben diese jedoch unerkannt und unbehandelt“, weiß Anja Schollmeyer. Somit entstehe zusätzliches Leid. Die Neudietendorferin ist gelernte Krankenschwester, bildete sich zur Sozialarbeiterin und Gerontologin weiter und berät als Expertin auf dem Gebiet der Altenpflege und Demenz Pflegedienste- und Einrichtungen. Jetzt hat sie zusammen mit ihrem 18-jährigen Sohn Friedemann eine App entwickelt, die Menschen helfen soll, zu erkennen, ob ein Demenzerkrankter an Schmerzen leidet.